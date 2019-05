Keylor Navas podrá despedirse del Bernabéu jugando

Keylor Navas vive días duros desde el pasado viernes. Desde el momento en que Zidane le comunicó que el portero titular de la próxima temporada será Thibaut Courtois y no habrá debate en la portería. El belga jugará LaLiga Santander y la Liga de Campeones.

El portero suplente no entrará, si no hay lesión de por medio, hasta enero cuando el Real Madrid inicie su participación en una Copa del Rey con nuevo formato. Si Keylor tenía claro que la situación de esta temporada no la quería repetir, tras la decisión de Zidane su futuro está lejos de la casa blanca.

Su representante ya trabaja buscando un equipo del gusto de Keylor y que pueda asumir su ficha, mientras espera que el Real Madrid facilite la salida a un jugador con contrato en vigor hasta 2021. Una publicación de la mujer del tico ha desatado los rumores sobre su nuevo destino.

La imagen en Oporto con el texto "nos quedamos!!!", desata las especulaciones por la situación en la portería del club portugués, pendiente de la evolución de Iker Casillas del infarto sufrido y la decisión sobre si volver a los terrenos de juego o retirarse.

Mientras, Keylor Navas trabaja en la ciudad deportiva de Valdebebas viendo el final a unos años repletos de éxito con un último año para olvidar. Las molestias musculares que sufrió la pasada semana han desaparecido y ya trabaja en la dinámica de grupo.

Zidane podrá concederle al portero de las tres 'Champions' consecutivas de despedirse del madridismo jugando, ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu en la última jornada liguera. Solo en su primera temporada, a la sombra de Iker Casillas tras ser elegido como su relevo, jugó menos partidos que en el curso actual. Fueron once por los veinte que ha disputado en el presente, en los que ha encajado las mismas derrotas, cinco, que disputando 44 la pasada campaña.

