"Cuando todo el mundo dice que no ha marcado desde hace no sé cuántos partidos, él no parece preocuparse. Yo no lo estoy", aseguró Klopp en conferencia de prensa.

"Su carrera no está terminada. Si marca 20 goles esta temporada, habrá conseguido 60 en las dos últimas temporadas. ¡No está nada mal!", afirmó el alemán.

Salah tuvo una primera temporada increíble con el Liverpool, consiguiendo 44 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones. No anota desde el 9 de febrero, pero el egipcio acumula 20 dianas esta temporada, 17 de ellas en la Premier League.