Lopetegui "encantado" con sus porteros

"Están entrenando fenomenal, están compitiendo bien, a partir de ahí, hay una normalidad y una naturalidad en todas las situaciones", dijo Lopetegui, en la rueda de prensa previa al partido de la 5ª jornada de la Liga española contra el Espanyol el sábado.

"Posiblemente mucho más de lo que se pueda ver desde fuera a veces, pero el fútbol es así, las cosas son más simples a nivel profesional e internamente", dijo el técnico blanco.

Lopetegui, que puso a Keylor Navas de titular el miércoles en el partido de Liga de Campeones contra la Roma (3-0) y a Courtois en las tres jornadas de Liga anteriores, mantuvo la incógnita sobre cual de los dos estará el sábado bajo los palos, mientras la prensa especula con un eventual reparto liga y copa para uno, 'Champions' para otro.

"La alineación la daré mañana", dijo el entrenador merengue, insistiendo en que "estoy encantado con el trabajo de los tres (porteros) y la preparación y la sensación que nos transmiten los tres".

Lopetegui aprovechó la rueda de prensa para dar su apoyo a su centrocampista croata, Luka Modric, para los premios 'The Best' de la FIFA aunque dejó claro que no es muy amante de los premios individuales.

"El fútbol lo siento desde un punto de vista colectivo, a partir de ahí el reconocimiento a determinadas individualidades de ese colectivo, me encantaría que fuera para Luka porque además ha hecho un año fantástico", aseguró Lopetegui.

El técnico 'merengue' consideró que el partido contra el Espanyol el sábado "será el más exigente que hemos tenido hasta ahora en el Bernabéu" porque "es un equipo muy mejorado, muy completo en muchísimas situaciones del juego".

Aunque no adelantó alineación, sí confirmó que el lateral derecho Dani Carvajal "ha tenido un problemilla, estamos pendientes de su evolución y para mañana no va a estar. Trataremos de recuperarlo para el partido de Sevilla" el miércoles en la 6ª jornada liguera.

