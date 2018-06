"Es normal que al ser nuestro primer Mundial nos vean de esa manera. Pero dentro de la cancha los millones no juegan. Somos once contra once y todo puede pasar", apuntó el lateral izquierdo del Olimpia hondureño.

El zaguero señaló que "Panamá tuvo un buen comportamiento ante un equipo como Bélgica que es una potencia. Lo que vale es el trabajo. La plata no cuenta dentro del terreno de juego", insistió Ovalle.

El defensor panameño está feliz por poder estar presente en un Campeonato del Mundo. Ahora confía en tener minutos. "Estar con la selección en un mundial es una gran ilusión pero ahora quiero minutos. Lo que quiero es jugar. Me he preparado a lo largo de mi carrera para este momento. Pero tengo que esperar a lo que decida el profesor estos días", añadió Ovalle antes de iniciar el entrenamiento en el Centro Olímpico de Saransk.

Respecto al próximo encuentro, contra Inglaterra, el jugador del Olympia se mostró confiado porque "ningún partido se parece a otro. Los goles que nos marcó Bélgica fue por acierto de ellos. Debemos estudiar lo que pasó para intentar no cometer los errores del primer partido", apuntó Ovalle que disfrutó de la ciudad el miércoles, con las horas libres que les concedió el seleccionador.

"La tarde fue buena porque pudimos salir de la monotonía. Conocimos parte de la ciudad. Nos dimos cuenta que la gente nos quiere. Es un privilegio para nosotros estar en esta ciudad. Nos sentimos como en casa. El clima es muy bueno y espero que nos sigan apoyando", concluyó el jugador de Panamá.