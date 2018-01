Tras perder la imbatibilidad el pasado fin de semana ante el Liverpool (4-3), el City regresó a la senda del triunfo en la 24ª jornada de la Premier League y para ello contó con un Agüero estelar.

El equipo de Pep Guardiola fue de menos a más, hasta abrir el marcador con un cabezazo del 'Kun' en el minuto 34 a centro desde la izquierda del belga Kevin de Bruyne.

El argentino amplió diferencias desde el punto de penal (63) y despejó cualquier posibilidad de sorpresa, después de que Jacob Murphy redujese diferencias (67), al culminar una gran jugada del extremo germano Leroy Sané (83).

De esta manera, el City alcanza los 65 puntos y mantiene las diferencias con respecto a sus principales perseguidores, Mánchester United (53) y Chelsea (50), que este sábado derrotaron al Burnley (1-0) y al Brighton (4-0), respectivamente.

Además del sufrido triunfo, la noticia en Old Trafford está en la llegada inminente de Alexis Sánchez: "Si me preguntas si va a venir, creo que sí, pero lo creo, no es una confirmación", declaró el técnico de los Diablos Rojos José Mourinho tras la victoria de su equipo.

AFP.