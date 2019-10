En declaraciones al programa “El que abandona no tiene premio”, el delantero del Crotone de la Serie B de Italia sorprendió a muchos tras señalar que ya había olvidado ese doloroso momento de su vida, por la salud de sus 3 hijos que tuvo con Wanda.

"Sí, no tengo ningún problema. Mi objetivo en mi vida, además del futbol, es tratar de encontrar y dar felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. El resto ya pasó por mí. Es una página que pasé hace mucho tiempo y no me estresa para nada", indicó López.

López se casó con Wanda en 2008 y se separaron en 2013, el delantero confirmó que no fue un buen esposo, pero trata de tener una mentalidad positiva para ser un buen padre.

“Elegí ser feliz. Y es una elección de estilo de vida. Las cosas pueden ser buenas o malas. En ese momento fallé en mi vida como pareja. Pero luego tengo una vida como padre y para mis hijos. Era solo una situación. Las cosas continúan y elegí vivir así: con energía y buenas vibraciones. Creo que es la mejor manera", comentó.