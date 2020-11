New York City FC reporta conductas "inaceptables" tras investigación sobre Villa y otros futbolistas

El New York City FC de la MLS dijo este viernes que constató comportamientos "inapropiados e inaceptables" en su investigación sobre las acusaciones de acoso sexual de una extrabajadora contra algunos futbolistas, incluido el exdelantero español David Villa, quien niega los señalamientos.

"Las alegaciones hechas durante el curso de la investigación fueron que un pequeño número de jugadores y personal no actuó de acuerdo con las normas del Club en sus interacciones con la trabajadora y con otros miembros del personal del Club", dijo el New York City FC (NYCFC) en un comunicado en el que no menciona a Villa ni a ningún otro futbolista.

"Este comportamiento incluía contacto físico innecesario, burlas y comentarios sobre la ropa y la apariencia. El Club encontró que este comportamiento era inapropiado e inaceptable", subrayó el equipo de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

"Aunque casi todas las personas referidas en las acusaciones ya no están involucradas con el Club, el NYCFC ha tomado medidas correctivas con respecto al único empleado que queda", señaló el equipo, sin dar más detalles.

La franquicia abrió la investigación el pasado julio después de que la trabajadora denunciara en redes sociales haber sufrido acoso sexual por miembros del club, incluido David Villa, quien militó en el NYCFC entre 2014 y 2018.

Un vocero de Villa, quien negó estas acusaciones desde el principio, dijo este viernes a la AFP que el exjugador "se ha tomado este tema muy en serio y ha colaborado totalmente con la investigación del club".

"Como ya dijo desde el principio, las acusaciones que se hicieron son totalmente falsas", subrayó el portavoz del ex ariete del FC Barcelona y de la selección española ganadora del Mundial de Sudáfrica-2010.