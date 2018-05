Neymar reanudará los entrenamientos con balón el domingo

"Los exámenes de control realizados hoy han mostrado una consolidación satisfactoria de su lesión en el quinto metatarsiano derecho. Por lo que Neymar Jr iniciará mañana (domingo) su preparación física con balón sobre el terreno del centro de entrenamiento Ooredoo", señaló el club parisino en un comunicado.

El viernes el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar señaló a algunos medios, entre ellos la AFP: "La idea es que a partir de la semana próxima pueda volver a trabajar en el terreno si responde favorablemente al examen" del sábado.

Lesionado en el pie derecho el 25 de febrero y operado a principios de marzo en Belo Horizonte (Brasil), "Ney" siguió un programa de recuperación en su lujosa residencia, situada cerca de Rio de Janeiro, antes de regresar a París a finales de la semana pasada.

Este sábado Neymar publicó en Twitter: "Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos".

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy. Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos