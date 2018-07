Según informó este martes un informante a SomosLaSele, la idea de Díaz, internacional con la Selección de Panamá, es superar los problemas en las rodillas —que lo han aquejado de manera constante en los últimos meses— y continuar su progresión de la mejor manera posible.

Recuperación plena. Ismael está cada vez más consciente de la importancia de recuperase al 100% para, así, poder rendir al máximo nivel allá donde vaya.

Plan a seguir. Se está evaluando la posibilidad de operarse, aunque falta la última decisión. De hecho, se están sopesando un sinnúmero de opciones para el delantero panameño. Su salud, lo primero.

"No sé sabe nada de operación. Le están haciendo estudios", explicó una fuente a este medio.

Su futuro no está caro. Luego de su participación en la Copa Mundial de Rusia 2018, el futuro de Ismael todavía no parece definido; aunque, seguro, opciones no le harán falta. La hoja de ruta: minutos, recuperación y progresión. Ni más ni menos.