A través de Twitter, Arnold adelantó que platicó con fuentes del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos sobre el panameño Fajardo, quien podría llegar a probarse a la entidad texana.

"He hablado con unas pocas fuentes que me dicen que el FC Dallas quiere llevar al panameño José Fajardo a Estados Unidos, pero solo para un juicio (prueba) por ahora. No hay oferta sobre la mesa", posteó.

El comunicador, además, precisó que "el interés del Dallas y la MLS puede ser la razón por la que Fajardo inició el proceso de visado de Estados Unidos".

"Pero Panamá también hará una escala en Estados antes de viajar a Oslo para enfrentarse a Noruega. Así que podría ser en caso de que se sume al pelotón de (Hernán Darío) Gómez. ¡O ambas cosas!", concluyó el comunicador.

Fajardo —quien se encuentra entrenando con la Sele con vistas al amistoso del 29 de mayo ante Irlanda del Norte— acabó como el máximo goleador del Torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con 15 dianas, y también se coronó campeón con el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI).