Real Madrid emprende su travesía del desierto buscando reinventarse

"Llevamos una temporada de mierda", el lateral Dani Carvajal no podía ser más claro tras ser apeados de la Liga de Campeones goleados 4-1 en la vuelta de octavos del torneo continental en el Santiago Bernabéu, frente al Ajax.

En apenas siete días, desde que el miércoles pasado cayó en semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona en casa, el Real Madrid ha sido descabalgado sucesivamente de Copa, Liga y 'Champions'.

El equipo merengue, vigente triple campeón de la 'Orejona', llevaba casi una década sin caer en octavos de final, desde la temporada 2009/2010.

"El Madrid echó el cierre a una temporada siniestra con una de esas derrotas que perdurarán en la memoria, que cierran ciclos, vuelan entrenadores, limpian plantillas, sacuden palcos y arrancan pañuelos en la grada", afirma este miércoles el diario Marca.

Asegurar el cuarto puesto

Se inicia ahora una travesía del desierto hasta final de temporada con la misión de quedar al menos entre los cuatro primeros de la Liga para asegurar la plaza en 'Champions' la próxima temporada, mientras se va gestando la reinvención de cara a la próxima temporada.

Tercero en la Liga, el Real Madrid está a 12 puntos del líder, el Barcelona, pero también cuenta con un tranquilizador colchón de ocho puntos sobre el quinto clasificado, el Alavés.

En los despachos, "con el fracaso consumado, llega la hora de las conclusiones. La primera es evidente: (Santiago) Solari no seguirá en el banquillo la próxima temporada", considera el diario As.

El técnico blanco, llegado como recambio de emergencia tras la destitución de Julen Lopetegui y con contrato hasta 2021, no consideraba el martes la posibilidad de dimitir.

"Yo no he venido y asumido en un momento tan difícil del club para rendirme", afirmaba el martes el técnico.

Mientras, vuelven a sonar nombres como Mauricio Pochettino, Joachim Löw o José Mourinho, que se dejaba querer en declaraciones a la televisión Cuatro.

"No he tenido problema de regresar al Chelsea, no tendré problema de regresar al Madrid, al Oporto, al Inter, a todos los clubes donde he estado", dijo el luso.

Bale, cuestionado

La destitución de Julen Lopetegui en octubre había venido acompañada de un duro comunicado en el que el Real Madrid consideraba que los resultados no se correspondían con una plantilla con ocho nominados al Balón de Oro, que ganaría Luka Modric.

Sin embargo, el paso de la temporada ha evidenciado que muchos de esos pesos pesados no han tenido su mejor año y no han podido colmar el hueco goleador dejado por Cristiano Ronaldo.

"Claro que nos falta Cristiano, el club intentaba cuando se fue que otros jugadores intentaran cubrir su función", reconocía, sin ambages, Modric el lunes, aunque ese paso al frente no se ha dado.

El resultado: un juego irregular, debilidad defensiva y una preocupante falta de pegada.

"Quien más tocado queda en esta debacle es Bale", considera el diario As. El galés siempre ha pedido más galones, pero con su escaso rendimiento "ha terminado por perder su puesto en el once y ha mostrado una actitud muy alejada de la que debería tener un líder".

Pitado en el Bernabéu en los últimos partidos, el galés podría ser uno de los que salgan el próximo verano si llega alguna oferta, mientras el alemán Toni Kroos, el lateral Marcelo o Francisco Alarcón 'Isco' también están bajo la lupa.

En los últimos tiempos, el Real Madrid ha optado por el talento de jóvenes como Vinicius, Sergio Reguilón o Marco Llorente, pero mientras alcanzan su mejor nivel necesitan estar rodeados de jugadores con experiencia, lo que probablemente lleve a optar por algún fichaje de renombre en verano.