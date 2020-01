Setién promete "jugar bien" para dar "un impulso" al Barcelona

"En todos los equipos en los que he estado solamente he garantizado una cosa, que mi equipo va a jugar bien", dijo Setién, de 61 años, que este martes sustituyó al destituido Ernesto Valverde.

"Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí, no tengo títulos, sólo he demostrado que esta filosofía (del juego de toque) me encanta y sólo tengo que Betis, Las Palmas o Lugo han jugado muy bien al fútbol", dijo el técnico cántabro en su presentación en Barcelona.

Setién firmó por los próximos dos años y medio hasta junio de 2022, aunque el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, advirtió que el contrato contempla la posibilidad de que el nuevo presidente que salga de las elecciones de 2021 pueda cambiar de técnico.

"Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", añadió Setién, que espera transmitir a los Messi, Griezmann y compañía "ese entusiasmo, esas ganas, esa confianza que tengo ahora".

Firme defensor del estilo de toque que tanto gusta a los aficionados del Barcelona, Setién aterriza en el Barça dispuesto a recuperar el brillo del fútbol azulgrana, de cuya pérdida se acusaba a Valverde y dar un nuevo aire al equipo.

Setién se ha hecho un prestigio como técnico en las dos últimas décadas, especialmente en la campaña 2017/2018 al frente del Betis, cuando el equipo andaluz, tal vez el más importante de los que ha entrenado, sorprendió con su juego ofensivo.

El propio Barça de Valverde fue una de sus víctimas, al perder 4-3 en el Camp Nou en noviembre de 2018.

"Desde hacía tiempo sabíamos que la dinámica del equipo era mejorable, aunque los resultados estaban bien", afirmó este martes Bartomeu, consciente de lo sorprendente del cese de un Valverde, que deja al Barça líder liguero y clasificado para octavos de la 'Champions'.

"Estamos a media temporada y era necesario coger impulso para esta segunda mitad. Los objetivos son siempre los más altos y con esta nueva dinámica pensamos que podemos aspirar a ganar la Liga, la 'Champions', por supuesto, y también la Copa", consideró Bartomeu.

- 'Cuidar el estilo' -

El presidente azulgrana explicó que las cosas se precipitaron después de salir a la luz unas conversaciones con la exfigura azulgrana Xavi Hernández, la pasada semana, pese a que "en las últimas semanas y meses hemos hablado con muchos entrenadores sin que saliera a la luz pública".

"Su forma de entrenar es la que le gusta al Barça, cuida el balón, cuida el estilo", añadió Bartomeu para justificar el fichaje de Setién.

El flamante entrenador insistió de cara a su trabajo futuro que "lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos" y advirtió que los jugadores de la cantera tendrán sus oportunidades con él.

"Yo tengo una predisposición absoluta a cuidar mucho este aspecto de los chavales porque siempre que hay chaval nuevo hay una energía positiva que normalmente acaba impulsando todo y eso va a permitir que ninguno de los de arriba se relaje", afirmó.

La poca atención a la cantera barcelonista era otra de las críticas recurrentes a Valverde, cuyo trabajo fue defendido y elogiado por Setién.

"El trabajo que ha hecho y cómo nos deja el equipo es de agradecer, porque no es normal que te dejen un equipo que está el primero" en la Liga, dijo Setién.

AFP.