La designación de Neymar, que ya capitaneó a Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y renunció al brazalete después de que la Canarinha ganara el oro, acaba con los relevos que el técnico estableció en esa figura, desempeñada por Thiago Sivla, Miranda y Marcelo en el Mundial de este verano en Rusia.

"Es un gran honor ser nombrado capitán y voy a hacer todo para ejercer esa función y ayudar a la selección a vencer. En aquel momento, estaba totalmente presionado. Difícilmente alguien puede saber por lo que he pasado, no solo durante los Juegos, sino todos estos años", dijo Neymar tras su nueva elección y en referencia a su renuncia hace dos años.

La comparecencia ante la prensa de Neymar en Nueva Jersey, previa al amistoso fue la primera después de la eliminación de Brasil en los cuartos de final del Mundial de Rusia frente a Bélgica (2-1), tras el que llegó a decir que era "difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar".

"Fui objeto de muchas críticas, no me sentía bien. Cuando no me siento bien, mejor estar quieto. Mi respuesta tiene que ser dentro del campo. Decidí aceptar ser capitán porque aprendí mucha cosas y voy a aprender mucho más. Esta responsabilidad me va a hacer mucho bien", afirmó.

Después de confirmar el nombramiento de Neymar, el seleccionar brasileño, Tite, comentó que "el tiempo pasa y las personas crecen y maduran". "Todo el tiempo que hemos estado con Neymar tuvimos situaciones importantes. Él está en condiciones de dar ese paso al frente", añadió.

Brasil jugará este viernes su primer encuentro después de Rusia 2018 contra Estados Unidos y el día 11 se medirá a El Salvador en otro amistoso en Washington.

Alisson Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís, Casemiro, Fred, Coutinho, Neymar, Douglas Costa y Firmino son diez de los mundialistas con los que ha vuelto a contar Tite para estos partidos.

El barcelonista Arthur, el portero del Valencia Neto y jóvenes como el atacante del Flamengo Lucas Paquetá o el medio el Manchester United Andréas Pereira fueron también citados igual que Renato Augusto, el centrocampista del Bejing Guoan chino, que no ha acudido a la llamada por motivos personales.