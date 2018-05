..."Porque no se trata de un jugador cualquiera", añadió el directivo crema.

"Alberto Quintero (internacional con la Selección de Panamá) es nuestro mejor valor dentro del equipo y encima va a jugar el Mundial. No podemos dejarlo ir así nada más", precisó.

Tal y como adelantó SomosLaSele el pasado lunes, Alberto Quintero —según una fuente de entero crédito— dejaría Universitario después de disputar la Copa Mundial de Rusia 2018.

No obstante, el gerente de la 'U' no da los detalles necesarios o, bien, no está anuente de lo que maneja el panameño y su entorno más cercano sobre su futuro a corto plazo.

"A nosotros no nos ha llegado nada y el jugador tampoco nos habló sobre lo que publicaron en Panamá", dijo Gonzales.