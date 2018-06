Croacia es líder del Grupo D con dos victorias en dos partidos tras ganar a Nigeria (2-0) y Argentina (3-0). Completará la primera fase de Rusia 2018 contra Islandia, que aún tiene opciones de clasificación.

"Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos", indicó el preparador. "Pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza", reconoció el preparador.

"Me gustaría ser el primero en el grupo, pero tenemos que cuidar de nosotros mismos y contra Islandia habrá cambios en la alineación", anunció Zlatko Dalic.