"Será difícil enfocarse en Mundial de clubes", dice Marcelo Gallardo

"Mañana (martes) estaremos preparando el viaje para Abu Dabi y pensaremos en los rivales que vienen", dijo el entrenador en rueda de prensa con medios argentinos en Madrid.

A 24 horas del triunfo 3-1 frente a Boca en el estadio Bernabéu por la final de la Copa Libertadores, el DT afirmó que "va a ser difícil enfocarse en lo que viene. Esto ha sido un logro extraordinario, no sé si será repetible".

Según Gallardo, el Mundial de clubes que se disputará del 12 al 22 de diciembre es "un bonus track que vamos a tener y que vamos a tratar de enfocarnos", después de obtener la Libertadores, "un logro que va a quedar en la historia eterna" del club, dijo.

"Hubo un acontecimiento único, la Copa Libertadores, que es el principal objetivo y que te lleva al Mundial de Clubes. Hoy después de haberle ganado a Boca la final uno piensa y después de esto ¿qué? y después de esto sigue, preparas el partido del 18 con el enfoque de poder jugar la final del Mundial de clubes", estimó.

River que podría enfrentarse con el Al-Ain (Emiratos), Team Wellington (Nueva Zelanda) o Esperance (Tunez), apuesta a jugar la final del Mundial frente al Real Madrid, cuyo estadio albergó la postergada y polémica final de la copa Libertadores.

"Ahora le podemos pelear a cualquiera", advirtió el DT aunque afirmó que River "no puede competir con semejantes potencias" en referencia al Real Madrid y el FCBarcelona que en 2015 se quedó con el título mundial de clubes.

Consideró que ganarle a Boca la final, "es una de las victorias más importantes de toda la historia de River. Después de esto habrá que seguir con la misma voluntad de ir por más pero ha sido un acontecimiento único el que se vivió ayer (domingo)".

- Entrega emocional -

El DT aprovechó para criticar lo ocurrido el 24 de noviembre, cuando se suspendió la revancha de la final por violencia en el estadio Monumental en Buenos Aires, luego se cambió la sede y River perdió la localía.

"A nosotros no nos quedó otra cosa que aceptar bajo el punto reglamentario de tener que venir a jugar acá (Madrid). Tratamos de no convivir con el enojo y la injusticia, que no nos afectara más de la cuenta ni nos quitara energía porque teníamos que enfocar en un partido que nos demandaba muchísima entrega emocional", sostuvo.

Agregó que los argentinos "tenemos que cambiar. Esto que hemos vivido es una vergüenza y las decisiones que hemos tenido que aceptar también son una vergüenza", sostuvo.

Consultado sobre su futuro y un posible interés en la selección argentina, recordó que tiene contrato con River hasta 2021,

"Si yo considero que seguimos estando preparados, seguiremos (en River) porque me siento bien en donde estoy. No estoy desesperado por cambiar", aseguró.

AFP.