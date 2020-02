No tienen miedo ni del Nápoles, ni del nuevo coronavirus: los aficionados del Barcelona presentes este martes en Nápoles para el partido de Liga de Campeones entre los dos equipos aseguraban no sentirse especialmente preocupados por la enfermedad que sigue su avance en Italia.

"Compramos el billete hace más de un mes y hemos mirado las últimas noticias antes de salir", declaró a la AFP Susi, una aficionada del Barça que pasea por el Lungomare, el largo paseo marítimo de la ciudad italiana.

"Como hemos visto que lo peor estaba en el norte de Italia y que íbamos al sur, nos hemos dicho, bueno, ya veremos. Por ahora no estoy nada preocupada", añadió.

Algunos como Juan, no obstante, ha tomado algunas precauciones. "Cuando decidimos venir nos dijeron que estábamos locos de ir a Italia. Así que compramos mascarillas y aquí estamos", relató.

El nuevo coronavirus ha afectado a 283 personas y causado siete muertos en Italia, pero, a excepción de un caso en Sicilia, el sur del país y, por tanto, Nápoles y la Campania no se han visto tocados por ahora.

Los aficionados barcelonistas, al igual que Lionel Messi y las otras estrellas del equipo, han tenido, no obstante, que someterse a un control de temperatura a su llegada al aeropuerto.

"En el avión había un ambiente de fiesta. Hasta ese momento no nos lo habíamos tomado muy en serio. En España no hay muchos casos de coronavirus y no se ve como un auténtico peligro", explica Manuel.

"Pero al llegar nos hemos dado cuenta de que no es el caso aquí y en el aeropuerto nos han sometido a un control. Hemos entendido que era algo grave a nivel social", añadió.

Pero hace falta más que eso para asustar a estos 'culés'. "No tenemos miedo. ¡Somos gente fuerte y hemos venido a Nápoles en masa y mostraremos nuestra fuerza!", prometió.

