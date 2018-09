En virtud de las condiciones especiales de la jornada nueve del actual torneo, la cual no se jugará en fechas continuas, siendo interrumpida por las jornadas 10 y 11; y al ser la finalización de esta jornada el término de inscripción para jugadores desempleados, la Comisión de Competencia de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), determinó hacer las siguientes consideraciones:

1. FIJAR el período de inscripción de jugadores desempleados del 19 al 25 de septiembre de 2018 para todos los clubes, quedando estos jugadores habilitados para jugar a partir de la fecha 10;

2. En los casos de los clubes que jugarán la jornada nueve el 3 de octubre, siendo estos Tauro FC vs CA Independiente, Árabe Unido vs San Francisco FC; CD Universitario vs Costa del Este FC en la categoría profesional, y en la reserva Tauro FC vs CA Independiente, Árabe Unido vs San Francisco FC no podrán alinear a los jugadores desempleados que hayan sido inscritos en la fecha arriba determinada;

3. Con relación a las sanciones impuestas (acumulación de tarjetas amarillas y/o tarjetas rojas) las mismas serán cumplidas de forma continua, es decir estas serán limpiadas en el partido próximo según calendario, independiente de la jornada que se juegue.

(Fepafut)