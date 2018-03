"Eso (su presencia en la nómina de Gómez para el Mundial) le da confianza a uno. El 'profe' me conoce de hace mucho tiempo y sabe lo que le puedo dar. Soy uno de los muchos jugadores de confianza de él porque siempre que ha dispuesto de mí le he dado todo y le he funcionado. Para mí es un orgullo saber que voy al Mundial pero hay que demostrar capacidad y que uno está bien, eso es lo mas importante para estar en esa nómina", manifestó el centrocampista de la Sele.

Sobre su falta de minutos en Universidad de Chile, bajo la dirección de Guillermo Hoyos, Cooper dijo que el 'profe' (Hoyos) acá esta trabajando conmigo.

"Él sabrá cuando será el momento en el que me tenga que utilizar, yo sigo trabajando. Siempre trataré de esforzarme al máximo para cuando me toque la oportunidad le pueda responder bien", finalizó.