Boniek García sobre Panamá: "Los partidos en casa creo que nos han venido a dar palo"

¿Es cierto que tu padre te colocó Boniek en honor al legendario jugador polaco de la Juventus de Turín Zbigniew Boniek?

"(Risas) si, si, la verdad, mi padre desde el momento que migró hacia acá a los Estados Unidos, mi madre quedó embarazada en Honduras y pues él le mando dos nombres: Uno era Jairzinho, un ex jugador brasileño, excelente jugador y el otro era Zbigniew Boniek, entonces se lo mandó a mi mamá y mi mamá se decantó por Boniek".

De 12 finales, ganaste 8 en el Olimpia de Honduras, club donde también fue galardonado nuestro histórico arquero Donaldo González. ¿Conociste al profe Donaldo? ¿Qué tal ese paso por el Olimpia?

"(Risas) si, si, logramos jugar creo que uno o dos torneos. ‘’El Pana’’, como cariñosamente le decimos, es un tipo alegre, molestón, porque es molestón para que te voy a decir (risas) y como persona también, mis respetos para él y un saludo muy cordial hasta Panamá".

¿Cómo han sido esos enfrentamientos ante Panamá por eliminatoria mundialista?

"(Risas) la verdad que bastante duro, principalmente los partidos en casa creo que nos han venido a dar palo, cada visita que nos han dado en Honduras, han sido enfrentamientos muy duros, han tenido una selección bastante potente, se les han ido muchos jugadores de jerarquía pero los que vienen detrás vienen bien y esperemos que les salgan las cosas bien a Panamá".

Algún jugador panameño que te haya sorprendido en esos grandes enfrentamientos entre Panamá y Honduras:

"Creo que hay muchos, como tú lo mencionas tenían jugadores de mucha jerarquía, caso de Baloy, Román Torres, quien todavía brilla hoy en la MLS, tenían un Machado que juega muy bien por las bandas, creo que tienen jugadores bastante destacables. Un jugador que siempre me gustó mucho es Aníbal Godoy, un jugador que mide los tiempos, que sabe cuándo dar el balón, que sabe cuándo pegar, es un jugador bastante exquisito que me ha gustado mucho en ese sentido".

En Honduras, en los últimos tres procesos ha habido grandes entrenadores: Reinaldo Rueda (Sudáfrica 2010), Luis Fernando Suárez (Brasil 2014) y Jorge Luis Pinto (Eliminatoria hacia Rusia 2018). ¿Cuál de estos tres entrenadores marcó tu carrera y por qué?

"Sin lugar a duda, los tres me marcaron para serte sincero, en el proceso del profesor Rueda tuve mucha participación, gané mucha jerarquía en ese sentido, con el profesor Luis Suárez te podría decir que si me quedaría con él, con él me consolidé en la selección, fui un jugador bastante clave, bastante importante, bastante determinante para el esquema de él y con el profesor Pinto tuvimos poca participación, pero los partidos que me tocó jugar, pude jugar bien y exigirme bien. Me quedo con el profesor Luis Suárez porque con él pude consolidarme en la selección".

¿Qué opinas de este nuevo formato de eliminatoria camino hacia Catar 2022?

"Es un formato bastante complejo, donde se va a pelear de igual manera y van a ser partidos bastantes exigentes y donde tienes que sacar provecho de tu localidad, ya ves, los partidos fuera son bastantes complicados y si sacas la mayoría de los puntos en tu casa y vas a buscar un empate o un triunfo afuera, la clasificación la puedes tener".

Tomando en cuenta tu edad (35 años). ¿Te ves descartado de la selección o piensas regresar en algún momento al equipo?

"No, la verdad que para el partido que se iba a tener en Marzo, contra República Checa si no me equivoco, yo estaba convocado para ese partido, lastimosamente por la pandemia no se pudo generar ese partido. He platicado con el profesor Coito y la idea es seguir dándome seguimiento aquí con mi club y viendo mi rendimiento las posibilidades de estar en la selección ahí van a estar, todo depende del rendimiento con mi equipo aquí en Houston".

¿Qué tal el entrenador Fabián Coito y como es tu relación con él?

"La verdad que platicando con mis compañeros hondureños aquí en Houston, con Maynor Figueroa y Alberth Elis, me platican que es un técnico muy exigente, que le gusta jugar a la pelota desde atrás, exige al máximo y respecto a lo que hablé con él, es un técnico muy llevadero, que te da mucha confianza también y es algo bueno para la selección".

Al estar clasificados al octagonal, dentro de esas 5 selecciones clasificadas. ¿Les da mayor tranquilidad llevar ese proceso camino a Catar 2022?

"Sin lugar a dudas. Se puede hacer una planificación mucho mejor y por ahí ir tomando nota de los próximos rivales que se puedan sumar al octagonal, por ahí se pueden sumar: El Salvador, Panamá, Canadá, selecciones bastante complicadas que pueden venir al grupo y por ahí se les puede dar seguimiento y tener la ventaja de verlos jugar y sus alineaciones".

¿Cuesta mucho jugar en el Estadio Rommel Fernández? ¿Cómo se vive el ambiente en el "Coloso de Juan Díaz’’ como visitante?

"Cuesta bastante jugar ahí, es una cancha bastante pesada, bastante amplia pero se disfruta jugar ahí. Las veces que me ha tocado jugar lo he disfrutado y de hecho salí campeón en una Copa Centroamericana en el año 2010 si no me equivoco".

¿Dónde le gusta jugar más a la selección de Honduras: En el Metropolitano en San Pedro Sula o en Tegucigalpa?

"Sin lugar a dudas que en el Metropolitano de San Pedro Sula. Es algo a favor para nosotros, aprovechar la humedad que se genera en el estadio y es de aprovechar, cada quien aprovecha su localía como más le conviene y nosotros tratamos de aprovechar eso a nuestro favor".

¿Te sientes pleno en tu carrera, o sientes que te hace falta algo?

"Estoy con esa espinita de querer ganar la liga con el Houston Dynamo y ojalá se nos pueda dar esa oportunidad".

¿Tienes algún jugador de la nueva camada de la selección de Panamá referenciado o que te haya llamado la atención?

"Un jugador que está en España, juega puntero derecho o izquierdo de apellido Bárcenas. Un jugador distinto a los otros, un jugador desequilibrante que puede aportar mucho a la selección de Panamá".

¿Está Honduras obligada a clasificarse a Catar 2022?

"Quizás no obligada pero si tiene un técnico que les va a exigir al máximo, tiene los jugadores adecuados para dar ese salto y Dios primero y nos podamos clasificar".