Adalberto Carrasquilla anotó en partido del US Open Cup con Houston Dynamo

El panameño Adalberto Carrasquilla quien juega con el Houston Dynamo anotó en partido de la US Open Cup duelo de los dieciseisavos de final contra Detroit City FC de la USL.

La anotación del "coco" Carrasquilla fue al minuto 77.

El partido terminó empatado 3-3 en los 90 minutos obligando a jugar tiempo extra donde todo quedó tablas, en la tanda de los tiros penales Detroit se ganó el pase a los octavos de final ganando 10-9 el panameño Adalberto Carrasquilla anotó uno de los goles en la tanda de tiros penales.

Conoce más del US Open Cup.

La U.S. Open Cup, conocida oficialmente como Lamar Hunt U.S. Open Cup, es el torneo de copa más antiguo en los Estados Unidos y uno de los más antiguos en América del Norte. Fundada en 1913, la Copa U.S. Open Cup es organizada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) y se disputa anualmente entre clubes de diferentes ligas y niveles de competición en los Estados Unidos.

El torneo lleva el nombre de Lamar Hunt, un prominente empresario y propietario de equipos deportivos, quien fue una figura clave en el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos. Hunt fue un apasionado defensor del deporte y jugó un papel fundamental en la promoción y expansión del fútbol en el país.

La Copa U.S. Open Cup cuenta con la participación de equipos de la Major League Soccer (MLS), la USL Championship (segundo nivel del fútbol estadounidense), la National Independent Soccer Association (NISA), la National Premier Soccer League (NPSL), y otros equipos aficionados y semiprofesionales de todo el país. Esto crea un ambiente de competencia única donde equipos de diferentes niveles tienen la oportunidad de enfrentarse entre sí.

El formato del torneo varía según el número de equipos participantes en un año determinado, pero generalmente sigue un formato de eliminación directa con rondas preliminares y rondas finales. Los equipos se enfrentan en partidos únicos, y el equipo ganador avanza a la siguiente ronda, mientras que el perdedor queda eliminado.

El ganador de la U.S. Open Cup recibe el trofeo Dewar Challenge Trophy y un premio en efectivo. Además, el equipo campeón obtiene un lugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que le brinda la oportunidad de competir contra los mejores equipos de clubes de América del Norte, Central y el Caribe.

La U.S. Open Cup ha visto surgir momentos emocionantes y ha sido testigo de sorpresas a lo largo de los años. Es una parte importante del panorama futbolístico de los Estados Unidos y ofrece una plataforma para que equipos de todos los niveles demuestren su talento y pasión por el deporte.

