Casi le destrozan el tendón a Cecilio Waterman en Chile

Cecilio Waterman reconoció que la lesión sufrida, nunca antes le había ocurrido; "Me paso algo que no me había pasado antes, compañeros me contaron que nunca habían visto algo así". Referente a las fotos que se han difundido en redes sociales del corte que tuvo en su tendón de aquiles.

El jugador de Cobresal, Rodolfo González se disculpo con Waterman; "Si, fue al vestuario, simplemente la disculpa no arregla lo que pasó pero como todo caballero, uno acepta las disculpas."

Waterman sostuvo que González le pegó varias veces; "No fue la jugada que le sacó amarilla a él, fue una jugada que pasó anteriormente, que me había pegado fuerte y no le sacó amarilla y entonces ya estaba roto y no me había dado cuenta, yo seguía jugando, después en la otra jugada me pegó de nuevo allí, le sacaron amarilla, creo que era para roja, él siguió jugando y yo seguí lastimado".

A Waterman le cocieron ocho puntos, el doctor del club le dijo que si la herida sana rápido, estará trotando la próxima semana.