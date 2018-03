El el video se aprecia a Felipe Baloy increpando a un fanático en Guatemala antes del partido entre Municipal contra Petapa.

Felipe Baloy, brindó declaraciones a SomosLaSele Radio, sobre este hecho:

"Mi reacción fue porque "este fanático" empieza a gritarme cosas que no tienen nada que ver con el partido, comenzó a ofender a Panamá, yo acepto que me critiquen por algún error mío en el partido, pero no por cosas que no tienen que ver con el juego".

Sobre la lista de 23 jugadores que estarán en el Mundial de Fútbol, el "Pipe" destacó que tiene que trabajar fuerte:

"Estoy trabajando fuerte para estar entre los 23 jugadores del Mundial. Cuando esté en esa lista trabajaré mucho más fuerte para aportar el máximo con la selección de Panamá y estar a nivel de todos mis compañeros".