El volante del Atlético Bucaramanga y la selección nacional, aclaró sobre lo dicho en RCN Radio y los comentarios de la prensa panameña, destacando que él siempre se ha manejado bien y respeta la opinión de los demás.

#GabrielGomez en Somos La Sele Radio: Hoy estamos viendo el fruto de mucho sacrificio, clasificamos al mundial gracias a todo el trabajo que venimos haciendo todos los jugadores de hace mucho tiempo. #SomosLaSelepic.twitter.com/hKA92lATK2 — SomosLaSele (@SomosLaSele) 15 de marzo de 2018

Acerca de los niveles en cuanto a las selecciones que asistirán al Mundial de Rusia, "Gavilán" destacó: "Hoy en día no podemos hablar del nivel de la Sele, porque nunca hemos estado en un Mundial, hay que ver cómo llegamos, nuestro nivel se va a manejar en cuanto a estrategias, hay que saber que nosotros somos los más débiles, todo va estar en contra para Panamá en estadísticas, hay que armar un contingente fuerte en el Mundial".

Sobre la convocatoria para el Mundial de Rusia que hará Hernán Darío Gómez, esto señaló Gabriel Gómez: "El puesto en la Sele no lo tiene nadie ganado, la decisión final la toma el entrenador y nadie se puede molestar por eso, a mi no me incomoda, el fútbol es de malos y buenos momentos".

#GabrielGomez : La prensa tiene que dejar de pedir jugadores para Rusia, porque eso puede hacerle daño a los mismos jugadores, al final el encargado de dar la lista de los 23 es Bolillo y allí estarán los mejores. #SomosLaSelepic.twitter.com/1Ky0spwAIg — SomosLaSele (@SomosLaSele) 15 de marzo de 2018

Cero relajación para Gabriel Gómez:

"El que se relaja no va al mundial el que no trabaja no se esfuerza no va al mundial, no podemos relajarnos, presión la van a tener Bélgica, Inglaterra, nosotros debemos tener nuestra conciencia que va a ser difícil, hay que jugar nuestro estilo, somos conscientes que si estamos iluminados se pueden dar las cosas también".