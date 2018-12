Gary Stempel Se encuentra en un limbo federativo

"Yo sigo con la mayor, yo sigo en este juego contra los Estados Unidos", así arrancó la entrevista Gary Stempel con ese marcado acento inglés, sobre los rumores que lo dejaban fuera del banquillo de la selección de Panamá en el amistoso contra los Estados Unidos el próximo 27 de enero del 2019.

"Será una convocatoria complicada por no ser fecha FIFA". Afirmó Stempel quien sostuvo que serán aproximadamente el 95% de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol.

Referente a las declaraciones dadas por Pedro Chaluja al periodista José Miguel Domínguez, sobre la no continuidad de Gary Stempel con la selección mayor.

Pedro Chaluja, presidente de la FEPAFUT: "Gary no va a continuar en la selección mayor, porque le haríamos un daño a la Sub-17. Me parece que tampoco es justo mantenerlo en ese título de interino y no poder darle la estabilidad que se merece la selección".#MentiraNoEs 💣⚽️👀 pic.twitter.com/uYrSIrkVn8