Hernán Darío Gómez en los últimos días ha mencionado el nombre de Harold Cummings y su deseo de verlo jugar para poder tenerlo en cuenta, esto señaló Cummings sobre el tema:

"Este año no he hablado con el profe Bolillo, tengo que hablar en la cancha, con mi equipo en la MLS, creo que es la única posibilidad de poder ganarme una convocatoria en la selección demostrando que acá en la MLS ya estoy listo y que puedo ser una opción muy variable para el profe".

El momento de su lesión.

"Yo no tengo nada por qué reclamarle a alguien, nuestra profesión es así, cuando tú no estás en actividad la prensa y la gente se olvida de ti, porque no estás en el mapa, porque no estás jugando, yo no tengo nada que reprocharle a la gente, mis amigos siempre estuvieron conmigo, yo sabía que todo iba a pasar y lo que me toca a mí es trabajar por mí y olvidar el 2017".

Las expectativas para Harold Cummings en la MLS y su temporada 2018.

"Son las mismas a las que yo tenía cuando firmé el contrato en el 2017, siguen intactas con mucha hambre de poder hacer las cosas bien."

La temporada 2018 de la Major League Soccer arrancará este fin de semana y el San José Earthquakes jugará el sábado 3 de marzo ante Minnesota United.