En conferencia de prensa, Julio Dely Valdés dejó claro que el llamado a este y otros microciclos será con una gran mayoría de jugadores Sub-22.

"Esta no es un alista definitiva, en esta primera convocatoria de microciclos va a ser mas adelante flexible, aquí no podemos convocar a 30 jugadores porque pierde calidad el entrenamiento".

Referente al tiempo que tiene para el partido de marzo ante Brasil, Julio Dely Valdés detalló:

"Hay poco tiempo, el tiempo si puede ser un enemigo nuestro, pero no por estos entrenamientos con la selección sub-22, sino con la selección mayor que por ejemplo van a participar en marzo, no tenemos tiempo para esos partidos porque vamos a viajar y los jugadores que van a disputar esos partidos están afuera no aquí, por lo tanto el tiempo es muy corto y es un gran enemigo que tenemos, pero esto es selección nacional, las selecciones nacionales suelen sufrir este tipo de situaciones, con el tiempo intentaremos siempre hacer lo mejor posible”.

Sobre Valentín Pimentel como posible delantero, Julio Dely Valdés sostuvo:

"Valentín Pimentel tiene cualidades para estar arriba, capacidad para rematar de cabeza, tiene pase gol, los equipos nuestros intentan tener juego por dentro, juego por banda y centro laterales, es un jugador muy inteligente, yo creo que hay que sacarle provecho a sus cualidades y sus virtudes".