Julio Dely Valdés quedó sorprendido con el anuncio de Concacaf

Julio Dely Valdés quien sigue siendo director interino de la Sele, conversó con el programa deportivo de ESPN Jorge Ramos y Su Banda, sobre los cambios implementados por Concacaf para clasificar al Mundial de Catar 2022.

"No lo he digerido, esta noticia tan drástica, ese cambio así de forma repentina, bueno de forma repentina para nosotros seguramente no para Concacaf, en este caso porque ya lo tenían seguramente ya estipulado para llegar a esa decisión".

El presidente de la Federación Gutemalteca de Fútbol, recibió la noticia en Chicago en día que se jugó la final de la Copa Oro 2019.

"Es un apena, el presidente de la federación de Guatemala ni siquiera lo sabia, si se hubiera consultado al resto de Concacaf, muchas no estuvieran de acuerdo", detalló Julio Dely.

Julio Dely valdes destacó que él siempre le ha dado importancia al ranking FIFA: "Yo siempre le he dado importancia al ranking FIFA, en lo personal cuando agarré la selección en el proceso de Brasil, uno de mis objetivos marcados era mejorar el ranking fifa siempre, yo agarré a Panamá en el 105 y lo puse en el 28".

La continuidad de Julio Dely Valdés al frente de la selección mayor de Panamá.

"Yo tengo contrato con la federación hasta agosto donde terminan los Juegos Panamericanos con la selección Sub-22 que es la que estamos trabajando en estos momentos para dichos compromisos con El Salvador, más o menos se ha conversado para planificar lo de Liga de Naciones, en septiembre, octubre y noviembre próximo, mi prioridad ahora mismo es la selección panameña, estoy trabajando bien, la verdad es que apoyo absoluto he tenido, por parte del actual presidente Manuel Arias", sentenció Dely Valdés.