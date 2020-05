Luis "Manotas" Mejía desea volver a entrenar muy pronto

"Tratar de seguir haciendo bien las cosas con Nacional, para que el día de mañana, que me toque la oportunidad de ser citado siempre he dicho con orgullo ir a jugar con la selección de mi país estar con mi familia, con mis amigos. Trato de prepararme bien acá, tratar de hacer la cosas bien y que cuando me llamen hacer las cosas bien con la selección".