El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja, estuvo en TVN Noticas AM donde de manera exclusiva anunció al director técnico interino para los partidos contra Venezuela y Japón de este año 2018.

"Esta junta directiva está por salir en diciembre y a nosotros no nos corresponde nombrar un técnico en los próximos 4 años, nosotros no estamos buscando un técnico, no hemos conversado con ningún técnico, son inventos de los de siempre", destaca Pedro Chaluja sobre el nuevo DT para los próximos cuatro años.

"Ahora que tenemos algunos partidos amistosos, vamos a nombrar a Gary Stempel como técnico interino para que él nos ayude a gestionar estos partidos".