El defensor panameño Román Torres, jugó todo el partido.

Jordan Morris y Raúl Ruidíaz le dieron el triunfo por 4-3 al Seattle Sounders frente al FC Dallas, en el partido de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS.

Morris marcó, en el minuto 113 de partido, el gol con el que se rompió el empate (3-3), el tercero de su cuenta particular, al rematar de cabeza un balón que antes había rechazado la defensa del FC Dallas, tras un tiro desde dentro del área del delantero peruano Raúl Ruidíaz, que fue el autor del primer tanto del equipo de Seattle cuando apenas se cumplían los 18 minutos de acción.

En semifinales, Seattle Sounders jugará contra el Real Salt Lake el próximo 23 de octubre.

The stage is set 👊We’re hosting @realsaltlake in the Western Conference Semifinals on Oct. 23 at 7 p.m. PT!Tickets go on sale tomorrow at 10 a.m. PT. pic.twitter.com/BYSdYHeFMu