El panameño Michael Aamir Murillo, jugó todo el encuentro y al finalizar el cotejo, Murillo recibió lo mejor para él, de parte del New York Red Bulls en su cuenta de twitter.

Best of luck with @fepafut at the 2018 @FIFAWorldCup, @Amir_Murillo62! pic.twitter.com/cI43MaYB4E