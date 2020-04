Con la temporada mundial de golf en el caos debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades de la PGA están estudiando distintos escenarios posibles mientras intentan trazar un camino de regreso a la competencia.

Para los organizadores de la Copa Ryder, que se llevará a cabo en Whistling Straits, estado de Wisconsin, del 25 al 27 de septiembre, eso incluye estudiar si el torneo se podría jugar sin espectadores presentes.

El presidente ejecutivo de PGA, Seth Waugh, reveló a principios de esta semana que habían estudiado la posibilidad de crear una "experiencia virtual de fanáticos" para el enfrentamiento entre los equipos de Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, Waugh reconoció que una Copa Ryder sin espectadores era "difícil de imaginar", y señaló que estos eran una parte integral del espectáculo de golf.

En un evento en Instagram para un partocinador, McIlroy dijo que preferiría ver la Copa Ryder de este año pospuesta un año antes jugar con las 'gradas' vacías.

"Tengo una opinión bastante sólida sobre esto. Hay muchas cosas que se requieren para organizar la Copa Ryder que la gente probablemente no conoce ni aprecia, pero jugar una Copa Ryder sin espectadores no es una Copa Ryder", dijo McIlroy.

"Yo preferiría que lo pospusieran hasta 2021 que jugarla en Whistling Straits sin fanáticos", prosiguió el norirlandés. "No sería un gran espectáculo, no habría atmósfera, así que si se tratara de si tenían que elegir entre no jugar la Copa Ryder o jugar sin fanáticos, diría que solo lo retrasen un año y jueguen en 2021".

McIlroy agregó que un año de retraso también favorecería a la Copa Ryder 2022, cuya anfitriona es Italia, uno de los países más afectados por la COVID-19.