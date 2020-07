"Luego de que el pasado martes asistí a un centro médico, me hice la prueba de hisopado para descartar si padezco o no coronavirus", relató por video. "Recibí los resultados y he dado positivo."

Cabrera manifestó que la noticia lo tomó por sorpresa ya que ha estado siguiendo las medidas sanitarias difundidas por el Ministerio de Salud.

"Solo salía de casa para comprar alimentos y algunos implementos deportivos para realizar los entrenamientos desde casa", precisó.

El atleta indicó que ha tenido síntomas leves de los que se está recuperando.

"Estoy tranquilo, muy bien. El pasado fin de semana tuve fiebre, dolor general en el cuerpo, dolor en la garganta y pérdida del sentido del olfato. Gracias a Dios no he tenido síntomas graves", agregó.

Cabrera señaló que está tomando mucho líquido y que mantiene su cuarentena en casa por 14 días. Además exhortó a sus seguidores, y a la población panameña en general, a protegerse y cuidarse del COVID-19.