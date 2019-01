Relacionados ODECABE pendiente de plan para Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022

Henry Pozo, presidente de COPAN, recibió una carta de parte del titular de ODECABE, Steve Stoute, en el que se detalla que el comité ha violentado el contrato al no pagar $160,000.00 que la organización regional le desembolsó como fondo para su labor.

Primero se le entregó 80,000.00 dólares en enero de 2018 a COPAN y después se otorgó otros 80,000.00 en octubre de ese año, los que aún no han sido pagados.

"Todas las dependencias gubernamentales me aseguraron que estos fondos serían desembolsados en cuestión de días. Desgraciadamente, se me ha informado que todavía no hemos recibido dichos pagos y que los fondos prometidos a COPAN para apoyar la organización y operación de sus asuntos tampoco se han pagado", está plasmado en la misiva.

Además se informó que en Panamá se llevarían a cabo unas reuniones de la Comisión Técnica de ODECABE, entre el 6 y 8 de febrero, las que ahora se realizarán en San Juan, Puerto Rico. Esto representa una "violación" al contrato entre ambas organizaciones.

"A la luz de las violaciones al contrato que he expuesto anteriormente, existe dentro del Comité Ejecutivo de ODECABE cierta preocupación sobre si debamos buscar un nuevo anfitrión para los Juegos. No concuerdo con esta opinión, ya que creo firmamente que Panamá puede celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de nuestra larga e ilustre historia", se indicó en la nota.

ODECABE solicitó que el dinero adeudado sea pagado antes de que finalice el mes de febrero.