La descalificación del jinete panameño, Luis Sáez en el Derby de Kentucky

El ejemplar Country House ganó este sábado la edición 145 del hipismo estadounidense, después de que Maximum Security -el primero en cruzar la línea- fuera descalificado en una decisión sin precedentes.

Un reclamo y una revisión de 20 minutos, se decidió que había interferido con War of Will, lo que llevó a su descalificación.

"Maximum Security se aleja de ese carril, sale, impide el paso de War of Will, se interpone entre Long Rainge Toddy y Country House", explicó un experto en diálogo con NBC.

Watch it again....65-1 Country House wins the Kentucky Derby after a disqualification of Maximum Security.pic.twitter.com/PeBAQXJwJb