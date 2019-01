"Estoy deseando que arranque la temporada 2019 de la MLS ya que será mi ÚLTIMA. Ya habrá tiempo para ponerse emocionales después. Por ahora, voy a disfrutar de cada momento. Y, como he hecho siempre, competiré duro y ayudaré al Rapids con el único propósito de la victoria", dijo el portero de 39 años en su cuenta de Twitter.

I’m greatly looking forward to kicking off the 2019 MLS season, as it will be my LAST. There will be plenty of time for sentiment later. For now, I am going to enjoy every minute. And as I’ve always done, compete hard and help lead the Rapids with the sole purpose of winning. pic.twitter.com/QWuCcy7gW2