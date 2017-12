El presidente del Lille considera "un fracaso" la etapa con Bielsa

"Hay que admitir que la colaboración del Losc (Lille) y Marcelo Bielsa fue un fracaso. Aunque muchos, yo el primero, considerábamos que su llegada era muy prometedora, es obligatorio constatar que no ha funcionado. Asumo mi parte de responsabilidad, pero no me arrepiento, tampoco serviría de nada", afirmó el empresario hispano-luxemburgués.

"Marcelo Bielsa era un hombre importante del proyecto, es cierto, (...) pero no era el proyecto", destacó.

El técnico argentino, apartado de sus funciones el 22 de noviembre, recurrirá ante la justicia su despido por falta grave, según su abogado Carlo Alberto Brusa. Las indemnizaciones solicitadas se elevarían a 15 millones de euros, ya que el contrato del 'Loco' tenía una cláusula al respecto en caso de ruptura anticipada.

El Lille está actualmente 18º en la liga francesa, tras un mal inicio de temporada, cuando tenía como objetivo quedar en el 'Top 5'.