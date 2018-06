Andy Murray anuncia su regreso a la competición

Relacionados Andy Murray retoma los entrenamientos en Niza tras su operación

"Dentro de poco hará un año que no he jugado, lo que es mucho más de lo que imaginamos al principio, pero estoy muy cerca de jugar", declaró Murray, actualmente en el puesto 47º de la ATP, en un vídeo publicado por The Guardian en su web.

"He vuelto a entrenar hace unos días y espero regresar durante la temporada de hierba", señaló el ganador de Wimbledon en 2013 y 2016.

El objetivo de Murray es disputar el Torneo de S-Hertogenbosch la semana próxima, 20 días antes del comienzo de Wimbledon el 2 de julio.

"Espero estar allí", añadió Murray, operado de la cadera derecha en enero. A finales de marzo entrenó sobre pista dura en Niza, última vez que se le vio con una raqueta en la mano.