Djokovic abandona US Open por lesión pero espera defender su reinado en el ranking

"Me retiré, es hombro izquierdo, no tengo más nada que decir", dijo el número uno del mundo, negado desde el inicio a hablar de la magnitud de la lesión. "No quiero hablar de mis lesiones, dije que eso quedó en el pasado y a eso me apego", insistió.

"Es un poco frustrante, muy frustrante. Obviamente, no seré el primero ni el último jugador que se lesiona y se retire de uno de los mayores eventos de la disciplina", siguió. "Pero salí de la cancha así que claro duele".

"El dolor ha sido constante por semanas, algunos días más alto, otros con menos intensidad y he tomado analgésicos que a veces funcionan, a veces no".

El número uno del mundo abandonó en el tercer set del partido frente al suizo Stan Wawrinka, que avanza ahora a los cuartos de final, donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

Lo hizo antes dos vences en Wimbledon -en 2007 frente a Rafael Nadal y 2017 ante el checo Tomas Berdych-, dos en Roland Garros -2005 ante el argentino Guillermo Coria y 2006 con Nadal- y en 2009 en Australia frente a Andy Roddick.

El marcador estaba este domingo en 6-4, 7-5 y 2-1 a favor del suizo cuando decidió retirarse del US Open.

"Vi que estaba un poco en problemas", pero el retiro "fue una sorpresa", dijo por su parte el suizo, que le arrebató el campeonato en 2016. "Siempre debes esperar que vas a jugar contra lo mejor de Novak".

El publico, que esa noche estaba con Wawrinka, abucheó la decisión. 'Nole' no venía bien, muy errático, lejos de la exhibición de tenis que normalmente da.

"Espero que puedan respetar mi decisión, lo siento por la audiencia, obviamente querían ver un partido completo y no pudo ser", indicó.

Y Wawrinka "también ha sufrido con heridas, por lo que sé que entiende", dijo sobre el rival. "Es muy bueno verlo jugar al más alto nivel".

- "No veo el fin" -

Djokovic dijo que el próximo paso es "evaluar" la situación.

"Hice diferentes tratamientos y diagnósticos en las últimas dos semanas", cuando comenzó el dolor, señaló. "Naturalmente tengo que hacerlos de nuevo y ver qué dicen los estudios".

"No jugar será bueno y ayudará a una recuperación completa más rápida. Planeo jugar Tokio y espero poder hacerlo", indicó sobre el Masters 500 que arranca el 30 septiembre.

"La temporada no se ha acabado, solo la de Grand Slams, que gané dos, jugué las semis en Francia. Me fue muy bien, no me puedo quejar".

"Hay muchos grandes torneos. En lo que respecta al ranking hay muchos puntos para defender y poder tratar de retener el número 1. Obviamente Rafa (Nadal) ha estado jugando muy bien, y Roger (Federer) también. Solo espero poder competir porque una vez que esté sano, me gustan mis chances en Asia y también en la canchas cerradas, donde históricamente juego bien esos dos últimos meses", señaló.

En el US Open, Djokovi, que tiene 16 Grand Slams y buscaba acercarse al récord de Nadal (18) y Federer (20), dijo: "no es un secreto que tengo el deseo y el objetivo de alcanzar la mayoría de Slams y el récord de Federer, pero al mismo tiempo es un largo camino".

"Espero poder jugar muchos años más, es lo que tengo planeado, no veo el fin a la vuelta de la esquina".

