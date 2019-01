Simona Halep pasa a tercera ronda en Australia con dificultades

Halep se dirigía hacia una victoria tranquila cuando iba ganando por 6-3, 3-0. Pero una quincena de juegos más tarde, se encontraba a dos de la derrota, cuando Kenin tomó una ventaja de 4-2 en la tercera manga. La rumana de 27 años reaccionó alineando cuatro juegos consecutivos para evitar una eliminación precoz.

"No sé cómo he ganado. He tenido que correr mucho", declaró.

Antes del Abierto de Australia, Halep no había ganado un partido desde hacía cinco meses. Una hernia discal la había obligado a acortar su temporada 2018 a finales de septiembre.

Ya en la primera ronda, la número uno mundial pasó apuros frente a la estonia Kaia Kanepi (71ª).

La rumana se enfrentará a la estadounidense Venus Williams (36ª) por una plaza en octavos.

Halep había alcanzado la final en Melbourne en 2018, cuatro meses antes de ganar su primer torneo de Grand Slam, en Roland Garros.

