Kontaveit y Ferro disputarán la final en Palermo

Kontaveit, 22º jugadora mundial y cuarta cabeza de serie, derribó a la favorita croata Petra Martic (15ª del ránking y primera cabeza de serie) por 6-2 y 6-4.

Por su parte, Ferro, 53º del mundo, venció a la italiana Camila Giorgi (89ª) por 2-6, 6-2, 7-5.

🇫🇷 Vive la France 🇫🇷@fioferro is into her second career WTA final as she outlasts home favorite Giorgi 2-6, 6-2, 7-5.#PLO20pic.twitter.com/ZXRCjY5uSa