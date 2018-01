Nadal pisa fuerte en Australia, Venus deja el torneo sin Williams

Nadal solo se dejó tres juegos ante Estrella, 79º mundial, ofreciendo buenas noticias sobre la evolución de su rodilla derecha, tras haber llegado a Australia sin sumar partidos oficiales esta temporada. El español jugó sin vendas y se desplazó con normalidad.

"Es una buena noticia para mí estar de vuelta, quiero disfrutar de cada momento aquí", señaló Nadal al finalizar.

Mayer en segunda ronda

En rueda de prensa analizó su partido: "Empecé bien y es verdad que el juego de Víctor no me hace mal porque me va bien cuando me cortan. Normalmente a la gente le molesta que le tiren golpes bajos a su drive, pero a mí no porque tengo la opción de repartir juego con la derecha".

Finalista de la pasada edición ante Roger Federer, el español jugará en la siguiente ronda ante Mayer, que ganó al chileno Nicolás Jarry; 6-2, 7-6 (7/1) y 6-3.

Además avanzó su compatriota Pablo Carreño, número 10 mundial y semifinalista del último US Open, que tuvo que batallar durante tres horas y media para derrotar al australiano Jason Kubler en cuatro sets, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1.

El uruguayo Pablo Cuevas (N.32), por su parte, se clasificó tras vencer al ruso Mikhail Youzhny en tres sets, 7-6 (9/7), 6-3, 7-5.

Sufrió pero avanzó el argentino Diego Schwartzman (N.24), batiendo al serbio Dusan Lajovic en cinco mangas y casi cuatro horas de partido; 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 11-9.

También pasó el búlgaro Grigor Dimitrov, tercera raqueta del mundo y en busca de su primer título de Gran Slam, que superó al australiano Dennis Novak; 6-3, 6-2 y 6-1.

"Me encanta jugar en esta pista, el tiempo ha sido complicado con mucho viento al principio pero intenté mantenerme firme y concentrado", afirmó Dimitrov. "Sigo soñando con ganar un Slam, este es el próximo paso y lo único que puedo hacer es dar el 100% en cada partido", agregó.

Entre los eliminados destacó la derrota del francés Lucas Pouille (N.18), que cayó ante el belga Ruben Bemelmans en un maratón; 6-4, 6-4, 6-7 (4/7) y 7-6 (8/6).

Lunes negro para Estados Unidos

En categoría femenina tres de las cuatro semifinalistas del pasado US Open, las estadounidenses Venus Williams (N.5), la ganadora de aquel torneo Sloane Stephens (N.13) y Coco Vandeweghe (N.10) se despidieron.

Nueve eliminados de diez que entraron en competición: Estados Unidos vivió un lunes negro en los cuadros masculino y femenino.

La mayor sorpresa fue la despedida de Venus, que cayó ante la suiza Belinda Bencic en dos sets, 6-3 y 7-5

Williams, de 37 años, perdió en apenas dos horas ante la jugadora de 20 años. El año pasado había alcanzado la final del torneo australiano ganado por su hermana Serena, que este año no participa tras haber dado a luz a una niña.

Es la primera vez en 20 años que la familia Williams no está en la segunda ronda en Australia. "No creo haber hecho un mal partido. Simplemente ella jugó por encima", afirmó Venus.

La número cinco mundial no tuvo suerte al enfrentarse a Bencic en la primera ronda. La suiza es apenas la 78ª jugadora mundial, pero es una de las grandes promesas del circuito, que entró en el top 10 a los 18 años, antes de encadenar malos resultados en 2017.

Bencic aseguró que haber jugado con Roger Federer en la Hopman Cup la ayudó mucho ya que la leyenda suiza le dio consejos.

"Creo que toda la semana fue genial aprender de él en la pista y fuera de la pista", afirmó, agregando que había hablado con Federer rápidamente tras el partido: "está muy contento por mí".

Stephens, por su parte, cayó ante la china Zhang Shuai, número 34 del mundo, en tres sets, 2-6, 7-6 (7/2) y 6-2. Vandeweghe, semifinalista del último Abierto de Australia, perdió ante la húngara Timea Babos en dos sets, 7-6 (7/4), 6-2.