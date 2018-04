Nadal hace historia en la Davis en primera jornada muy igualada

Faltan por disputarse los primeros partidos individuales del Estados Unidos-Bélgica.

En su regreso a las pistas, casi tres meses después de abandonar en el Abierto de Australia por sus molestias en la pierna derecha, Nadal impuso su ritmo sobre la tierra batida de la plaza de toros de Valencia para ganar a Philipp Kohlschreiber (6-2, 6-2 y 6-3), en 2 horas y 33 minutos.

El manacorí, aunque cometió más errores de los habituales, fruto de la falta de rodaje, logró dominar a un Kohlscheiber, que no llegó a ponerle en apuros reales en ningún momento.

"Dentro de llevar unos meses sin competir me sentía más o menos jugando bien, después claro que uno tiene que ir jugando partidos para coger el ritmo necesario, pero en general estaba entrenando bien y me sentía confiado de poder jugar un partido correcto", dijo Nadal tras el partido.

Con su victoria, el manacorí se sitúa como líder histórico de victorias consecutivas en la Copa Davis contando individuales y dobles con 23 triunfos.

En simples, Nadal sólo perdió en su debut en 2004 y en dobles no cae desde 2005.

El número uno del mundo empezó poniéndose 2-0 arriba en el primer set, pero tres dobles faltas, en lo que fue el único susto del partido, le hicieron perder la ventaja ante un rival que buscaba sus opciones desde el fondo de la pista y con su revés.

Poco a poco, Nadal fue asentándose apoyado en su saque y unos buenos paralelos para acabar llevándose la manga.

En el segundo set, Nadal volvió a sacar su mejor tenis ante un Kohlschreiber que no veía la manera de hacer daño a su rival.

Tras ponerse 4-1 a favor, el español acabó cerrando el set rápidamente rompiendo el saque a su rival en el último juego, aunque en el sexto juego había desaprovechado hasta cinco bolas de 'break'.

En la última manga, el manacorí comenzó cediendo su saque, pero lo recuperó rápidamente en el segundo juego para ponerse por delante y rubricar la victoria española.

Zverev, muy superior a Ferrer

El triunfo del manacorí equilibró la eliminatoria, después de que en el primer partido, David Ferrer cayera ante el número cuatro del mundo, Alexander Zverev 6-4, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 55 minutos.

El joven jugador alemán, de 20 años, impuso su juego ante un Ferrer, que cometió muchos errores con hasta 10 dobles faltas y tuvo muchos problemas con su servicio, cediendo hasta ocho saques consecutivos.

Zverev "ha sido superior a mí todo el tiempo", dijo Ferrer, tras el encuentro a la televisión Teledeporte.

"No he sacado bien y lo he pagado caro. He hecho un mal partido. Yo intenté que no estuviera cómodo de revés pero es un jugador que tiene muchas palancas y le corre mucho la pelota. Ha estado muy acertado", añadió el número dos español.

"Pienso que he jugado un partido muy decente teniendo en cuenta que era mi primer partido en tierra en muchísimo tiempo y que apenas he podido entrenar después de Miami", donde alcanzó la final, dijo Zverev tras el partido.

El sábado tendrá lugar el partido de dobles entre la pareja española formada por Feliciano López y Marc López y la germana que conforman Jan-Lennard Struff y Tim Puetz.

En las otras eliminatorias, Italia y Francia empatan a un punto tras las victorias de sus respectivos números 1, Fabio Fognini y Lucas Pouille.

El francés Pouille ofreció el primer punto a los actuales campeones del torneo, derrotando en una larga batalla de cinco sets a Andreas Seppi por 6-3, 6-2, 4-6, 3-6 y 6-1.

Después, Fognini empató la eliminatoria al derrotar a Jérémy Chardy por 6-7 (6/8), 6-2, 6-2 y 6-3.

Finalmente, Croacia y Kazajistán también llegarán al dobles del sábado con 1-1 en el marcador.

Tras la victoria de Marin Cilic ante Dmitry Popko (6-2, 6-1 y 6-2), Mikhail Kukushkin empató para los kazajos superando a Borna Coric por 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 y 6-2.