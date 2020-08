Nadal renuncia a jugar el Abierto de EEUU; Djokovic en la lista

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", dijo Nadal en su cuenta de Twitter. "Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad".

Después de meses de incertidumbre debido a la expansión de la pandemia en Estados Unidos, los organizadores del Abierto mantuvieron la celebración del torneo de Grand Slam en Nueva York entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, cerrando las puertas a los aficionados.

El anuncio de Nadal coincidió con la publicación de la lista inicial de participantes del Abierto, en la que están siete de los 10 primeros del ranking de la ATP, incluido el número uno, Novak Djokovic.