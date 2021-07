WIMBLEDON Roger Federer jugará los cuartos de final de Wimbledon luego de vencer al italiano Sonego

En declaraciones brindadas por Roger Federer al finalizar el compromiso, se mostró muy feliz:

"Estoy extremadamente feliz. Fue un partido bajo unas condiciones peligrosas, primero en exterior, luego en interior (tras el cierre del techo), ante un rival peligroso", celebró Federer, quien se convirtió en el cuartofinalista más mayor de la era Open en Wimbledon.

El helvético de 39 años, que sueña con un 9º título londinense para llevar a 21 el récord de títulos del Grand Slam, se medirá al ruso Daniil Medvedev (N.2) o al polaco Hubert Hurkacz (N.18) por un puesto en semifinales.

El partido entre estos dos tenistas fue interrumpido este lunes por la lluvia y la llegada de la noche con 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4 a favor del ruso. El duelo tendrá que terminarse el martes y el ganador jugará el miércoles su cuarto de final, sin día de descanso.

Straight sets, straight into his 18th #Wimbledon quarter-final... @rogerfederer beats Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2 to reach the last eight on Centre Court pic.twitter.com/G8VDVyR0XX