"¡Lo siento y gracias!": Medvedev quiere hacer las paces con la tribuna del US Open

Medvedev se impuso en la jornada al veterano suizo Stan Wawrinka por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-1 para avanzar por primera vez a la semifinal de un Grand Slam.

Un abucheo lo recibió al entrar a la cancha central Arthur Ashe, pero a medida que transcurrieron las dos horas y 34 minutos el rechazo se disipó un poco y hasta aplausos recibió.

Tras el partido, usó las palabras "eléctrica" para describir la atmósfera en la cancha y "polémica" para definir su relación con el público.

"Lo que he hecho no estuvo bien, igual todavía gente me apoya. ¿Qué les puedo decir? ¡Lo siento chicos y gracias!".

Medvedev, de 23 años, se convirtió en el jugador más joven en llegar a la semifinal del US Open desde que Novak Djokovic lo hizo en 2010.

Su rival en la próxima etapa puede ser Roger Federer, con quien Flushing Meadows tiene una larga historia de amor verdadero... Ese día se podría esperar algún que otro abucheo contra el ruso, que viene de un mes ganador con el título en Cincinnati y finales de Montreal y Washington.

Pero Wawrinka, que ganó el US Open en 2016, no cree que el ruso levante el trofeo el domingo.

"Es posible, pero yo no creo que pase, creo que va a ser difícil", indicó el suizo. "Porque parece que está cansado y tiene que vencer a jugadores difíciles".

"Pero de nuevo viene demostrando en las últimas semanas que todo es posible, que tiene una chance, al final solo necesita dos partidos", añadió.

- Problemas médicos -

Medvedev abrió el juego rompiendo el saque de Wawrinka, pero después de pedir atención médica, por dolor en el cuádricep, el servicio del ruso cayó en el décimo juego para impulsar el tie break, en el que después de ir arriba 5-2 perdió los siguientes cuatro puntos, dejando al suizo con opción de ganar, pero Medvedev se recuperó y se quedó con el set.

Con un quiebre en el cuarto game se encaminó a llevarse el segundo parcial, mientras que el tercero fue para el suizo, apoyado en un quiebre por dobles faltas. El cuarto fue un paseo para Medvedev que rompió con 2-0 y de allí cabalgó a la victoria.

"Antes del partido me estaba sintiendo perfecto, en el primer set creo que me estiré el cuádriceps, tuve mucho dolor y llegué a pensar que no podría continuar", recordó el ruso.

Se vendó la zona y tomó un analgésico que dijo hizo efecto en el cuarto set. "Me comencé a mover mejor", siguió Medvedev, que además es el primer ruso en llegar a esta instancia desde que en 2010 lo hizo Mijail Youzhny.

Wawrinka dijo que "nunca encontró el ritmo" en el partido. "No tuve mi mejor juego, no me estaba moviendo bien, no mezclé lo suficiente el juego y al final pagué".

AFP.