29 may 2026
Panamá inaugura el primer Museo de las Ilusiones de Latinoamérica
Está ubicado de forma permanente en la planta baja del PH The Sands en la Avenida Balboa
29 may 2026
29 Años encendiendo el futuro: Cable & Wireless Panamá ha invertido más de $10,600 millones en la transformación digital del istmo
29 años, $10,629 millones de aporte económico acumulado. Cable & Wireless Panamá es uno de los mayores contribuyentes privados a la economía panameña de los últimos 25 años. Panamá tiene 5G gracias a esta empresa. +Móvil desplegó la primera red 5G de
28 may 2026
OMODA C5 NG y C7: Dos modelos, un nuevo estándar para el SUV en Panamá
Ambos modelos están disponibles en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional, empresa con 35 años de trayectoria en el sector automotriz panameño.
27 may 2026
Banco General impulsa la conciencia ambiental junto al C.E.B.G. Biancheri en Competencia Intercolegial de Reciclaje
Durante la jornada, los participantes desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, promoviendo hábitos que contribuyan a la reducción de residuos y al aprovechamiento adecuado de materiales reutilizables. Además, se incen
27 may 2026
Café 100% panameño certificado con Sello Rainforest Alliance llega a McDonald’s Panamá
Café de Eleta se convierte en la primera finca cafetera panameña en obtener el sello Rainforest Alliance , elevando los estándares del sector cafetalero y fortaleciendo la cadena de valor local.
26 may 2026
Nestlé y el Centro Básico General Tomás Martín Feuillet participaron en la Competencia Intercolegial Mi Ambiente 2026
Nestlé ¡Qué Rico! reafirma su compromiso con las nuevas generaciones como orgulloso patrocinador de la Sele de hoy y del mañana, entendiendo que el verdadero entrenamiento comienza desde casa. A través de iniciativas que promueven hábitos saludables,
26 may 2026
Nestlé impulsa la economía circular en Panamá con programas que recuperan hasta 300 toneladas de plástico al año
Más allá del anuncio, la historia pone el foco en iniciativas como ECOSPOT y Reciclando Ando , programas orientados a la recuperación de plástico posconsumo y a ampliar el acceso al reciclaje en comunidades, escuelas y supermercados.
25 may 2026
Grupo Rey impulsa una nueva generación de liderazgo ambiental a través de la Competencia Intercolegial de Reciclaje
Como parte de su campaña Piensa en Panamá, la compañía respaldó al Centro Educativo Leopoldo Castillo en distintas jornadas de educación ambiental que impactaron a más de 920 estudiantes.
20 may 2026
Estudio de Mastercard: Casi 9 de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones cotidianas
Las transferencias digitales se consolidan como el método de pago más utilizado en Panamá, con dos de cada tres personas que las usaron en los últimos seis meses. La confianza impulsa la adopción de los pagos digitales, un 87% de los panameños confía
25 may 2026
Fenómeno de El Niño: Productores panameños deben asegurar sus cosechas y ganado, sugiere el ISA
La gerente nacional de Seguro Pecuario, Kerima Vera, explica cómo funciona la plataforma digital ISA Core y por qué es clave proteger la inversión agrícola con pólizas accesibles por animal.
22 may 2026
100 jóvenes colonenses inician nueva edición del programa “Preparándome con Energía”
La inauguración contó con la participación de Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, y la Dra. Ángela Laguna Caicedo, Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes destacaron el impacto del programa en la transformación de oportunidade
22 may 2026
Telered impulsa la sostenibilidad y la educación ambiental en lanzamiento de Competencia Intercolegial de Reciclaje
La actividad reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa en una jornada orientada a crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, la correcta gestión de los residuos, la clasificación de materiales reutilizables y el us
21 may 2026
+MÓVIL lanza la primera red móvil satelital de panamá con starlink y anuncia alianza con AWS en MOVE ON 2026
En un evento histórico para las telecomunicaciones panameñas, Cable & Wireless Panamá, Más Móvil y C&W Business presentaron dos alianzas estratégicas que conectarán al país desde el cielo y desde la nube.
20 may 2026
Regresa MOVE ON 2026 apostando por la inteligencia artificial, el liderazgo y la conectividad
Move On promete ser una experiencia única para descubrir cómo convertir la velocidad tecnológica en una ventaja estratégica real para el mundo digitalizado de hoy.
18 may 2026
Sucasa Estate Developers presenta Baula Residences en Amador: un nuevo ícono de bienestar, arte y naturaleza en Panamá
Con este lanzamiento, Grupo Sucasa abre un nuevo capítulo en su historia.
15 may 2026
BAC Panamá estructura financiamiento para la nueva sede del Hospital Nacional en Panamá Oeste
La operación, inspirada por el propósito de Triple Valor del banco, llevará atención médica de alto nivel a la provincia de mayor crecimiento del país.
13 may 2026
Nestlé y el Despacho de la Primera Dama refuerzan su compromiso con el bienestar animal a través de Misión Patitas
La colaboración entre Nestlé y Misión Patitas, enfocada en jornadas de esterilización que inició el año pasado con el respaldo de Cat Chow, se fortalece con la incorporación de Dog Chow. Asimismo, se amplía con el patrocinio de jornadas de adopción d
13 may 2026
Bonlac celebra 40 años destacando la “calidad de su gente”
Bonlac celebró su aniversario número 40.
08 may 2026
Todo empieza con PANINI: llega a Panamá el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
En un evento realizado en Town Center Costa del Este, Panini y su distribuidor oficial en Panamá, Felipe Motta, celebraron el lanzamiento oficial de la colección más esperada por los amantes del fútbol, junto a invitados especiales, medios de comunic
07 may 2026
Supermercados Xtra supera las 3,500 atenciones médicas gratuitas en 2026
En los primeros cuatro meses del año se han realizado 10 ferias de salud con servicios gratuitos como vacunación, consultas médicas generales y pruebas de VIH.