Estudio de Mastercard: Casi 9 de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones cotidianas

Las transferencias digitales se consolidan como el método de pago más utilizado en Panamá, con dos de cada tres personas que las usaron en los últimos seis meses. La confianza impulsa la adopción de los pagos digitales, un 87% de los panameños confía