Decameron culmina su concurso de biodiversidad 2025 con impacto en seis países, beneficiando diferentes especies de fauna

Ciudad de Panamá, Panamá/Decameron All Inclusive Hotels & Resorts culminó en 2025 su Concurso de Biodiversidad, una iniciativa que movilizó a 19 hoteles en seis países y consolidó un enfoque regional de gestión ambiental con impacto en los territorios donde opera la compañía.

Durante esta edición, los equipos de los hoteles desarrollaron proyectos enfocados en el cuidado y manejo responsable de la fauna silvestre, la protección de los entornos naturales y la educación y sensibilización, integrando estas acciones a su operación diaria y fortaleciendo su relación con las comunidades locales.

Como resultado del trabajo colectivo, se logró:

A través de diversas iniciativas de conservación, beneficiamos a más de 2.250 individuos de distintas especies , entre domésticas, silvestres y recuperadas del tráfico ilegal.

, entre domésticas, silvestres y recuperadas del tráfico ilegal. Realizamos jornadas de bienestar animal , en las que esterilizamos 144 perros y gatos , vacunamos a 81 y apoyamos la adopción responsable de 36 gatos , contribuyendo al control poblacional y al cuidado de animales en condición de vulnerabilidad.

, en las que , y apoyamos la , contribuyendo al control poblacional y al cuidado de animales en condición de vulnerabilidad. Junto a las Secretarías Ambientales de México y El Salvador , acompañamos la liberación de 1.400 tortugas marinas , un momento simbólico que refleja el compromiso regional con la protección de especies amenazadas.

, acompañamos la , un momento simbólico que refleja el compromiso regional con la protección de especies amenazadas. Desarrollamos actividades que permitieron la intervención de 9.456 m² , mediante acciones como limpieza de playas, siembra de árboles y adecuación de espacios para fauna rehabilitada.

, mediante acciones como limpieza de playas, siembra de árboles y adecuación de espacios para fauna rehabilitada. Fortalecimos nuestro componente educativo con más de 4.750 horas de formación ambiental , dirigidas a colaboradores, huéspedes y comunidades.

, dirigidas a colaboradores, huéspedes y comunidades. Y, quizá uno de los logros más valiosos, movilizamos más de 5.600 horas de voluntariado, demostrando cómo nuestros equipos son protagonistas de esta apuesta por la sostenibilidad.

Para Ana Lucía Giraldo, directora Corporativa de Sostenibilidad de Decameron, el concurso refleja la forma en que la compañía entiende su rol en los destinos donde opera: “La biodiversidad hace parte de los territorios que nos acogen y de la responsabilidad que asumimos como organización. Estos proyectos demuestran que, cuando nuestros equipos se involucran, la sostenibilidad se traduce en acciones reales que generan impacto positivo en los ecosistemas y en las comunidades”, señaló.

Con el cierre del Concurso de Biodiversidad 2025, Decameron reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas ambientales desde sus operaciones, reconociendo el trabajo de sus colaboradores y fortaleciendo un modelo de turismo que busca convivir de manera responsable con la biodiversidad de cada destino.