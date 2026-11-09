Granja Emita Panamá inauguró su tercera etapa de expansión y reafirmó su compromiso con la innovación y la sostenibilidad

Con más de 55 años de trayectoria, la empresa fortaleció su infraestructura agroindustrial con nuevas tecnologías, procesos automatizados y soluciones sostenibles para impulsar la producción alimentaria nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Granja Emita Panamá celebró un importante hito en su historia con la inauguración de su tercera etapa de expansión, un proyecto que representó un avance significativo en la modernización de su infraestructura agroindustrial y reafirmó su confianza en el potencial productivo del país.

Con más de 55 años de trayectoria y presencia en Panamá desde 2017, la empresa presentó nuevas instalaciones y tecnologías orientadas a optimizar sus procesos de producción, fortalecer su capacidad operativa y continuar impulsando el desarrollo de la industria alimentaria nacional.

Esta nueva etapa contempló la incorporación de tres galeras operativas, una planta peletizadora, nuevos silos de almacenamiento y un sistema automatizado para el suministro de alimento desde la planta hasta las áreas de producción.

Asimismo, el proyecto incluyó mejoras en infraestructura y logística, como el desarrollo de nuevas losas, estacionamientos para camiones, áreas de servicio, una planta potabilizadora, ampliación del almacenamiento de agua potable y la implementación de un sistema contra incendios.

Innovación y sostenibilidad como pilares de crecimiento

Uno de los aspectos destacados de esta expansión fue la incorporación de iniciativas orientadas a una operación más eficiente y responsable con el medio ambiente.

Entre ellas sobresalieron la instalación de paneles solares para aprovechar fuentes de energía renovable y la ampliación de su flota de vehículos eléctricos, acciones que formaron parte de la estrategia de sostenibilidad y modernización de la compañía.

Con estas inversiones, Granja Emita reafirmó su compromiso de integrar la innovación tecnológica con prácticas responsables que contribuyan al crecimiento sostenible de sus operaciones.

Liderazgo en el mercado panameño

Durante la inauguración, la empresa destacó su posicionamiento como líder en el mercado de huevos en Panamá, con una participación del 34.1% en valor, lo que equivale aproximadamente a uno de cada tres dólares vendidos dentro de esta categoría en el país.

Este resultado reflejó la confianza de consumidores, clientes y aliados comerciales, así como el compromiso de la compañía de mantener elevados estándares de calidad e innovación.

Granja Emita también resaltó su capacidad productiva, que supera las 900,000 aves en producción, más de 15,000 kilogramos diarios de huevo líquido pasteurizado y más de 1,700 cajas diarias de huevos en cáscara.

Su producción abastece a hogares, supermercados, restaurantes, panaderías y empresas, además de permitirle proyectar sus productos hacia mercados internacionales.

Más de 500 colaboradores detrás de su crecimiento

La celebración también fue una oportunidad para reconocer el trabajo de los más de 500 colaboradores que forman parte de Granja Emita Panamá y que han contribuido al crecimiento de la organización.

La empresa destacó que, más allá de las inversiones en tecnología e infraestructura, su principal fortaleza continúa siendo el talento humano, cuyo esfuerzo y compromiso han permitido consolidar su presencia en la industria alimentaria.

Durante el evento, también se agradeció a clientes, proveedores y aliados estratégicos por la confianza depositada en la compañía a lo largo de su trayectoria.

Con la inauguración de esta tercera etapa, Granja Emita Panamá marcó un nuevo capítulo en su desarrollo empresarial, fortaleciendo su capacidad de producción y reafirmando su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la generación de oportunidades en el país.

Bajo su reconocido lema “Aquí la de los huevos soy yo”, la compañía celebró este importante logro y renovó su compromiso de seguir creciendo junto a Panamá.